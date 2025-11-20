Na província do Huambo, um homem que se fez passar por moto-taxista desviou uma cliente, abusou sexualmente dela e depois matou-a, abandonando o corpo na via pública, de acordo com a Polícia Nacional.

O crime sucedeu esta semana, no município do Bailundo, quando o indivíduo de 22 anos, que simulava fazer serviço de moto-taxista, aceitou levar a passageira depois desta lhe ter solicitado o serviço.

No percurso, explica o gabinete de comunicação institucional e imprensa da Polícia Nacional, o homicida desviou-se do caminho, levando-a para uma localidade isolada, onde abusou dela sexualmente.

"Não satisfeito com o acto, este, com as próprias mãos, agrediu brutalmente a vítima, que morreu no local", acrescenta a polícia, ressaltando que o implicado depois fugiu.

No entanto, o homem acabou opor ser apanhado graças uma denúncia feita pelas autoridades tradicionais, depois de se aperceberam do delito que o membro da comunidade cometeu.

Diligências foram efectuadas e o acusado foi detido por violação sexual e homicídio qualificado.