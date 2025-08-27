O Tribunal da Comarca da Huíla começou a julgar, esta semana, três arguidos acusados de assassinarem um professor de 37 anos que alegam terem confundido com um ladrão, após este estar embriagado e bater, acidentalmente, à porta doutra pessoa, em Agosto de 2024, no município do Lubango, soube o Novo Jornal.

Os factos em análise pelo tribunal ocorreram no bairro Santo António, no Lubango, quando o professor, em estado de embriaguez, se introduziu em casa alheia, na madrugada de 4 de Agosto, pensando que era a sua, onde foi confundido como ladrão, tendo a seguir sido amarrado e agredido com objectos contundentes.

Trata-se de um episódio que chocou a sociedade angolana após o vídeo da agressão ter sido amplamente partilhado nas redes sociais, com imagens da vítima com os braços e pernas amarradas, ferimentos no rosto e a ser espancado por jovens.

No vídeo, o professor suplicava por socorro, mas os jovens mostravam serem insensíveis e prosseguiram com o espancamento.

Em tribunal, os arguidos disseram que foram socorrer a vizinha que gritava por socorro.

Segundo a acusação, a vítima foi torturada até ao amanhecer quando outros vizinhos da zona o reconheceram e avisaram a polícia.

A vítima foi levada para o Hospital Central do Lubango, em estado grave, onde faleceu, fruto das agressões que sofreu.

Em julgamento, o Ministério Público (MP), pediu ao tribunal que condene os arguidos na pena não inferior a 22 anos de prisão efectiva.