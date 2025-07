Uma criança de apenas dois anos sobreviveu ao trágico acidente de viação que resultou na morte de 23 cidadãos, na quarta-feira,15, na Serra da Leba, no Namibe, após o autocarro em que seguiam viagem do Lubango, na Huíla, para Moçâmedes, Namibe, se ter despistado e caído num precipício de mais de 200 metros, soube o Novo Jornal.

A criança está internada no Hospital Central do Lubango e teve ferimentos nos braços, mas a sua mãe, que o carregava ao colo, está entre as 23 vítimas mortais do acidente que chocou o País.

Até ao momento, a menina permanece internada naquela unidade hospitalar, onde estão a maioria dos feridos resgatados, embora sem qualquer identificação, apesar de as autoridades tudo fazerem para localizar alguém da família.

Segundo o Hospital Central do Lubango, os pacientes, assim como a menina de dois anos, recuperam satisfatoriamente.

Entre as vítimas mortais está também uma médica do Hospital Central do Lubango, que seguia viagem no autocarro para o Namibe.

O Presidente da República, João Lourenço, lamentou, na quinta-feira,17, o acidente ocorrido na Serra da Leba, que resultou, até ao momento, na morte de 23 pessoas e em 30 feridos.