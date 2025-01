De acordo com a porta-voz do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros na Huíla, Teresa Abel, a tragédia decorreu neste Domingo, no município da Jamba, quando a família se encontrava no interior da residência precária.

Após o raio ter atingido a habitação, explica o SPCB-Huíla, causou um incêndio, que matou os quatro membros desta família, com idades entre 1 e os 63 anos, sendo duas irmãs com os seus dois netos.

Os quatro cadáveres foram removidos pelas autoridades locais.