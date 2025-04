De acordo com o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal na Huíla (SIC), Segunda Quitumba, a detenção do homem ocorreu no âmbito de um caso em que foi detida uma mulher de 34 anos, que era a responsável por estas vendas ilegais num esquema que vitimou 21 pessoas.

Durante o interrogatório, a mulher denunciou o homem às autoridades, alegando que ele a auxiliou nas vendas, como intermediário, e recebeu 1,6 milhões de kwanzas como recompensa.

Diligências foram feitas e os agentes do SIC detiveram o indivíduo de 40 anos por burla qualificada e associação criminosa, concluiu o porta-voz do SIC-Huíla.