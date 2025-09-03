O Tribunal de Comarca do Lubango, na província da Huíla, começou esta semana a julgar a norte-americana jakclyn Shroyer, de 45 anos, acusada de ter mandado matar o marido, um missionário de 44 anos, na cidade do Lubango, em Outubro do ano passado.

A mulher está a ser julgada com mais três cidadãos angolanos, e, segundo a acusação do Ministério Público (MP), terá pagado mais de 10 mil dólares a um dos arguidos para matar o marido, um missionário norte-americano.

jakclyn Shroyer, a principal suspeita, que alegadamente mantinha uma relação amorosa com um segurança da residência do casal, é acusada de ter entregado a faca que os homicidas usaram para o assassinato do marido, num lugar escolhido pela própria.

O missionário norte-americano, jakclyn Shroyer, de 44 anos, foi esfaqueado no dia 25 de Outubro, num matagal da comuna da Palanca, nos arredores do município da Humpata, na província da Huíla.

Para além de jakclyn Shroyer, são arguidos no processo 044/2025-B, Elias Bernardino, de 23 anos, Isalíno Musselenga Cayoyo "Van Diesel", de 28, Gelson Hortêncio Miguel Ramos, de 23.

Segundo o MP, o missionário foi assassinado no interior da sua viatura com uma arma branca.

A arguida e o marido chegaram a Angola com os seus cinco filhos em 2021 para trabalhar como missionários.

A acusação afirma que motivos passionais envolvendo a mandante e o seu segurança estão na origem do crime.