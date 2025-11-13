Um cidadão de nacionalidade portuguesa está a ser acusado de abusar sexualmente de várias meninas, na província da Huila. A polícia afirma que o homem aliciava as vítimas nos supermercados, depois levava-as para casa, onde era consumado o acto.

O homem, de 66 anos, "caçava" as vítimas nos estabelecimentos comerciais da cidade do Lubango e tinha como preferência meninas vulneráveis com idades entre os dez e os 13 anos.

O português, de acordo com o gabinete de comunicação institucional e imprensa da Polícia Nacional na Huíla, interpelava as menores, aliciando-as com dinheiro e comida, e, após ganhar a sua confiança, simulava um passeio e depois se dirigia-se com elas para sua casa.

O homem foi descoberto esta semana, quando se deslocou a um dos supermercados do Lubango e levou de lá três menores para a sua residência, onde violentou uma de cada vez na presença de todas as outras.

O Novo Jornal soube ainda junto do oficial de comunicação da PN-Huíla, Benedito Walter, que o acusado fez vídeos, que presumivelmente serviriam para ameaçá-las a ficarem caladas.

A sua detenção aconteceu graças os familiares de uma das meninas que se aperceberam da situação e fizeram uma participação às autoridades policiais, que, com base nos dados recebidos, o detiveram.

Questionado sobre as acusações, o individuo negou tudo, ressaltando que está a ser "vítima de uma armadilha".

Na operação "foram apreendidos diversos elementos de prova, que estão a ser analisados", explica a polícia, garantindo que diligências já decorrem para se apurar quantas menores terão sido vítimas do alegado abusador.