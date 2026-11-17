A tragédia aconteceu no último fim-de-semana, no bairro Chicala, no período da noite, quando a família que se encontrava-se no interior da casa, foi surpreendida pela descarga eléctrica enquanto chovia.
O fenómeno meteorológico destruiu por completo a residência e provocou a morte imediata de quatro adultos com idades compreendidas entre os 30 e os 82 anos.
Os cadáveres foram removidos pelas autoridades sanitárias naquela província para a morgue da localidade, assegurou o Serviço de Protecção Civil e Bombeiros.