O Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província da Huíla desmantelou alguns focos de venda de drogas como cocaína e crack, e, durante a operação, deteve em flagrante 11 traficantes.

Os focos foram descobertos nos municípios do Lubango, concretamente nos bairros 14 de Abril, Tchioco, Mapunda, Comercial Urbano e Dr. António Agostinho Neto e no município da Humpata, na localidade da Ntanama.

De acordo com o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Huíla, Segunda Quitumba, o crack era comercializado entre os cinco e os dez mil kwanzas e a cocaína por 30 a 40 mil kwanzas por dose.

O inspector Segunda Quitumba acrescentou que "no decurso da acção policial foram apreendidas em posse dos homens 105 gramas de cocaína e 35 gramas de crack".

Quantos aos 11 traficantes, com idades entre os 20 e os 62 anos, detidos pelos agentes do departamento de combate ao narcotráfico, vão ser encaminhados para o juiz de garantias, acusados de tráfico e consumo de drogas.