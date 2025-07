O Serviço de Investigação Criminal deteve, no Lubango, Huíla, dois homens, quando abatiam clandestinamente um burro, para a venda da carne.

A detenção aconteceu depois de uma denúncia anónima, que dava conta da venda irregular de carne de burro, espécie cuja carne tem o consumo proibido.

Durante a operação no bairro Tchivela, O SIC apreendeu cerca de 150 quilogramas de carne, devidamente embalada e pronta para venda, e deteve os dois homens em flagrante delito.

De acordo com o porta-voz do SIC, inspector de Segunda Quitumba, em declarações à Angop, os detidos afirmaram que a carne tinha como destino a venda no bairro Tchivela e na província de Luanda, de onde receberam uma solicitação.