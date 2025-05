O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve nas primeiras horas desta quinta-feira, 22, na província da Huila, o último homem procurado pelo assassinato do missionário americano, em Outubro do ano passado, vítima de esquema criminoso organizado pela sua mulher e pelo segurança da família.

O suspeito (na foto) foi localizado por volta das 05:00, na comuna da Huíla, na sequência de diligências que envolveram acções de vigilância e monitorização de movimentos, até ser apanhado, segundo o porta-voz do SIC-Huíla, Segunda Quitumba.

O grupo era composto por quatro elementos, e, no ano passado, tinham sido detidos apenas três nas províncias do Cunene, Namibe e Huila, conforme o Novo Jornal noticiou.

O homicídio ocorreu no dia 25 de Outubro quando a vítima caiu num esquema criminoso organizado pela sua mulher e pelo segurança da família. Ambos queriam acabar com a vida do americano, tendo a ordem partido da mulher.

O funcionário recusou-se a matá-lo com as próprias mãos, mas, em contrapartida, contratou homens com experiência para fazer o serviço, garantindo-lhes 50 mil dólares norte-americanos como pagamento.

A quadrilha deslocou-se ao local do crime três dias antes de tudo acontecer, para organizar as coisas, lugar este que por sinal era onde a marido levava a mulher para ter aulas de condução.

No dia do homicídio, o casal foi para o lugar habitual para mais um dia de aulas de condução, mas o plano já estava projectado. Os homicidas foram ao seu encontro e simularam um assalto, e, munidos de uma faca, retiraram a mulher do interior do carro e desferiram os golpes fatais sobre o homem.

Depois de constatarem que estava morto, abandonaram o cadáver num matagal na comuna da Palanca, município da Humpata.