Um homem armado fez-se passar por passageiro, matou dois moto-taxistas e depois roubou-lhes as motorizadas para comercializar, na província do Icolo e Bengo. O assaltante, de 28 anos, foi capturado no último fim-de-semana, no bairro João Luís, município do Sequele, graças a uma denúncia.

O porta-voz do Comando Provincial do Icolo e Bengo da Polícia Nacional (PN), Euler Matari, disse que o detido cometeu estes homicídios com a ajuda de dois indivíduos que se encontram em fuga.

Nas duas acções feitas em dias diferentes, o acusado solicitou o serviço de táxi para os arredores do bairro, e, quando chegou ao lugar onde já se encontravam os seus comparsas, juntos roubaram as motorizadas, mataram os moto-taxistas e foram-se embora, abandonado os cadáveres na via pública.

Depois disso, esclarece o porta-Voz da PN no Icolo e Bengo, Euler Matari, venderam as motorizadas, por 400 e 350 mil kwanzas.

Em declarações ao Novo Jornal, o assaltante confirmou as acusações e disse ainda que já praticaram assaltos em vários pontos, inclusive na zona dos congolenses, na província de Luanda.

O detido vai ser encaminhado para o juiz de garantias, por duplo homicídio, enquanto diligências prosseguem para se localizar os demais membros da quadrilha.