O Comando Provincial da Polícia Nacional no Icolo e Bengo (PN) desmantelou dois grupos de assaltantes "altamente perigosos", e, na mesma acção, deteve igualmente um homem de nacionalidade burquinense que está a ser acusado de tráfico de droga do tipo crack.

Segundo o porta-voz da PN no Icolo e Bengo, Euler Matari, a primeira associação criminosa conhecida como "A Tropa Sity", constituída por seis elementos dos 17 e os 24 anos, foi capturada no bairro Ngueto Maka.

Os homens realizavam assaltos em residências, estabelecimentos comerciais e interpelavam pessoas na via pública, nas localidades de Cabiri e Calumbo, em outros casos, o grupo deslocava-se para o município de Cacuaco, província de Luanda, conta a PN.

Já o outro gangue foi apanhado no bairro Banza Quitele, horas depois de ter furtado um camião de marca Volvo carregado de material ferroso, no interior de uma fábrica de processamento de produtos agrícolas.

No decurso da acção, foram detidos em flagrante seis membros com idades compreendidas entre os 21 e os 53 anos. Estes, de acordo com as autoridades policiais, "pretendiam vender os materiais furtados nos mercados informais da localidade".

Quanto ao cidadão estrangeiro de nacionalidade burquinense, de 24 anos, foi detido no interior de uma residência no bairro Estação, quando estava a vender a droga do tipo crack a jovens e adolescentes a dois mil kz por unidade.

Estes homens foram presos numa operação que decorreu entre 17 e 23 do corrente mês, onde foram igualmente detidos 27 indivíduos implicados em crimes de diversas naturezas.