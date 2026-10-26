O ministro do Interior, Manuel Homem, inaugurou, esta segunda-feira, 26, no Icolo e Bengo, o Destacamento de Segurança Rodoviária do Km 38, localizado no município do Bom Jesus, na Estrada Nacional 230 (EN-230), e procedeu à entrega de mais de 50 viaturas para reforçar a segurança rodoviária, soube o Novo Jornal.

A infra-estrutura foi concebida para reforçar a prevenção de acidentes, melhorar a gestão do tráfego e assegurar maior fluidez na circulação rodoviária, com particular atenção ao acesso ao Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto (AIAAN).

Segundo o Ministério do Interior (MININT), a entrada em funcionamento do destacamento permitirá, igualmente, reforçar a capacidade de intervenção em acidentes e outras ocorrências ao longo daquela via, garantindo melhores condições de mobilidade e assistência aos utentes.

Esta estrutura multidisciplinar permitirá coordenar os meios humanos e materiais necessários para responder a acidentes, realizar operações de resgate, combater incêndios e prestar assistência pré-hospitalar, incluindo em situações de maior gravidade.

Entre os meios operacionais destacam-se os equipamentos de resgate e extinção de incêndios, as viaturas de emergência médica avançada e os reboques destinados à remoção de veículos acidentados ou avariados que condicionem a circulação rodoviária ao longo da EN-230.

Em articulação com o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), o destacamento terá acesso às imagens das câmaras de videovigilância das zonas abrangidas, permitindo identificar situações de risco, comunicar incidentes e mobilizar os meios de intervenção adequados.

Segundo o MININT, a iniciativa visa proporcionar melhores condições de circulação, reduzir os constrangimentos no trânsito e garantir uma assistência mais célere aos utentes, consolidando uma abordagem integrada de prevenção, fiscalização e socorro.

A inauguração e a entrega dos meios foram testemunhadas pelo governador provincial do Icolo e Bengo, Auzílio Jacob, pelo comandante-geral da Polícia Nacional, comissário-geral Francisco Ribas da Silva, e por diversas individualidades das forças de defesa e segurança.