As zonas do Zango 1,2,3, 4 e 8 mil, no município de Calumbo, na província de Icolo e Bengo, estão privados do fornecimento de água da rede pública deste segunda-feira,9, devido a uma ruptura na Estação de Tratamento de Água de Calumbo, soube o Novo Jornal.

Os moradores da centralidade do Zango 8 mil são os mais afectados devido à sua posição territorial uma vez que estão isolados das demais comunas de Calumbo.

A Empresa Pública de Água de Luanda (EPAL), que também abastece a vizinha província de Icolo e Bengo, diz que detectou uma ruptura numa conduta de 800 milímetros na segunda-feira e que já trabalha para reparar a avaria.

Segundo a EPAL, estão sem água os bairros do Zango 1, 2, 3, 4 e 8 mil, no município do Calumbo.

Ao Novo Jornal, a EPAL assegura que técnicos da empresa estão já no terreno para solucionar problema.

Alguns moradores disseram ao Novo Jornal que a EPAL detectou a ruptura tarde, pois os munícipes dos zangos já sentiam a falha há vários dias.