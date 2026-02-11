Os moradores da centralidade do Zango 8 mil são os mais afectados devido à sua posição territorial uma vez que estão isolados das demais comunas de Calumbo.
A Empresa Pública de Água de Luanda (EPAL), que também abastece a vizinha província de Icolo e Bengo, diz que detectou uma ruptura numa conduta de 800 milímetros na segunda-feira e que já trabalha para reparar a avaria.
Segundo a EPAL, estão sem água os bairros do Zango 1, 2, 3, 4 e 8 mil, no município do Calumbo.
Ao Novo Jornal, a EPAL assegura que técnicos da empresa estão já no terreno para solucionar problema.
Alguns moradores disseram ao Novo Jornal que a EPAL detectou a ruptura tarde, pois os munícipes dos zangos já sentiam a falha há vários dias.