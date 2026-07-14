O Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino Superior (INAAREES) tornou pública, esta terça-feira, 14, a existência de uma plataforma electrónica fraudulenta que se faz passar pelo sistema oficial da instituição e que está a induzir os cidadãos em erro.

Segundo o INAAREES, o sítio electrónico procura imitar a Plataforma de Serviços Públicos Electrónicos (SEPE), utilizada para a homologação e reconhecimento de estudos do ensino superior em Angola.

Em comunicado, a instituição esclarece que este site induz em erro estudantes, encarregados de educação e a comunidade académica que pretendem aceder aos serviços de homologação e reconhecimento de estudos.

O Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino Superior diz que já adoptou as medidas legais junto das autoridades competentes, com vista à responsabilização criminal dos autores da plataforma fraudulenta.

O INAAREES apela aos cidadãos para que tenham a máxima atenção, de modo a prevenir situações de burla e recorda que, até ao momento, todos os serviços de homologação e reconhecimento de estudos do ensino superior são disponibilizados exclusivamente através da SEPE, pelo que qualquer outro sítio electrónico que disponibilize estes serviços é falso.

O Novo Jornal apurou, junto de fontes do Serviço de Investigação Criminal (SIC), que há averiguações para localização e responsabilização dos autores.