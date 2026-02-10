Dos casos registados, 29 foram de abuso sexual, 95 de agressão física e psicológica 223 de exploração de trabalho infantil e 229 foram de fuga à paternidade.
O INAC explica ainda que o serviço S.O.S recebeu várias denúncias de falta de prestação de alimentos e crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade social.
Na Camama, em Luanda, uma menor de oito anos foi abusada sexualmente por dois homens, sendo um primo e um conhecido, de 22 e 25 anos, que se aproveitaram da ausência dos pais da criança.
No Kwanza-Sul, sete adolescentes com idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos foram durante meses explorados numa fazenda, onde trabalhavam sob coacção e sem descanso.
Em caso de violência contra crianças, a direcção do INAC apela às populações a denunciarem para o 15015 ou ainda no site https://portaldacrianca.gov.ao/.