De acordo com o relatório semanal do INAC, as 1.000 queixas foram registadas nas províncias de Luanda, Bié, Benguela, Cubango, Icolo e Bengo, Huambo e Lunda-Norte.
Entre os casos registados há 16 de abuso sexual, 114 de agressão física e psicológica, 194 de exploração de trabalho infantil, 225 de fuga à paternidade, entre outros.
O INAC explica que o serviço SOS recebeu várias denúncias de falta de prestação de alimentos e de crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade social.
Na província do Cubango, duas crianças perderam a vida e duas outras ficaram gravemente feridas, em sequência de uma explosão de um engenho, quando estas brincavam num espaço ao ar livre.
No Bié, duas irmãs de sete e 14 anos foram abusadas sexualmente no interior de uma residência, por um pastor de 59 anos, que foi detido.
Em caso de violência contra crianças, a direcção do INAC apela à denúncia para o 15015 ou ainda no site https://portaldacrianca.gov.ao/.