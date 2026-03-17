O Instituto Nacional da Criança (INAC) assinalou, na semana passada, mais de 1.000 denúncias de violência contra crianças, entre as quais 16 de abuso sexual. Em Viana, na província de Luanda, um recém-nascido foi abandonado pela mãe num contentor do lixo. O bebé foi resgatado pelas autoridades e encontra-se sob cuidados médicos.

De acordo com o relatório semanal do INAC, as 1.000 queixas foram registadas nas províncias de Luanda, Bié, Benguela, Cubango, Icolo e Bengo, Huambo e Lunda-Norte.

Entre os casos registados há 16 de abuso sexual, 114 de agressão física e psicológica, 194 de exploração de trabalho infantil, 225 de fuga à paternidade, entre outros.

O INAC explica que o serviço SOS recebeu várias denúncias de falta de prestação de alimentos e de crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Na província do Cubango, duas crianças perderam a vida e duas outras ficaram gravemente feridas, em sequência de uma explosão de um engenho, quando estas brincavam num espaço ao ar livre.

No Bié, duas irmãs de sete e 14 anos foram abusadas sexualmente no interior de uma residência, por um pastor de 59 anos, que foi detido.

Em caso de violência contra crianças, a direcção do INAC apela à denúncia para o 15015 ou ainda no site https://portaldacrianca.gov.ao/.