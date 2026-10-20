Na última semana, o Instituto Nacional da Criança (INAC) recebeu 721 denúncias de violência contra crianças, praticadas maioritariamente por familiares e conhecidos das vítimas.

Entre as denúncias destacam-se 19 de abuso sexual, 193 de agressão física e psicológica, 203 de exploração de trabalho infantil e 298 de não cumprimento das obrigações com a pensão de alimento.

De acordo com o relatório semanal da instituição, as províncias com mais ocorrências foram Luanda, Benguela, Cunene, Lunda-Norte, Namibe e Uíge.

Na província de Benguela, uma adolescente foi, durante três anos, abusada sexualmente pelo próprio pai, que ameaçava a menina, de 15 anos, de morte, para silenciá-la.

No município do Cazenga, em Luanda, uma menor de seis anos foi violada por um rapaz de 19, que se aproveitou da vulnerabilidade da criança, que brincava no seu quintal.

Segundo a instituição, todas as ocorrências foram encaminhadas para as autoridades policiais e direcções provinciais de INAC.

Em caso de violência contra crianças, o INAC apela às populações denunciarem para o 15015 ou ainda no site https://portaldacrianca.gov.ao/.