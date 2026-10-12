O Instituto Nacional da Criança (INAC) recebeu, na última semana, em todo o País, 832 denúncias de violência contra crianças, dos quais se destaca o caso de um camionista que alegadamente manteve uma adolescente, de 13 anos, em cárcere privado para dela abusar sexualmente.

De acordo com a denúncia, o homem, de 27 anos, retirou a menina da província da Lunda-Sul para a Lunda-Norte onde permaneceram durante quatro dias. O caso foi encaminhado para a polícia.

Entre as denúncias sinalizadas, 20 foram de abuso sexual, 72 de agressão física e psicológica, 81 de exploração de trabalho infantil e 177 de não cumprimento das obrigações com a pensão de alimento.

Segundo o relatório semanal do INAC, as províncias com mais ocorrências foram Luanda, Benguela, Cuanza-Sul, Lunda-Norte e Malanje.

No município dos Mulenvos, em Luanda, uma criança, de quatro anos, foi vítima de agressão física praticada pelo avô. Segundo a denúncia, o idoso também mantinha a neta em cárcere privado, deixando-a sem alimentação.

Na província de Benguela, uma menor, de cinco anos, foi durante meses vítima de abuso sexual, praticado pelo avô, de 57 anos, com quem residia. O acusado já se encontra detido.

Estas e outras ocorrências foram encaminhadas para as autoridades policiais e direcções provinciais do INAC.

Em caso de violência contra crianças, o INAC apela às populações denunciarem para o 15015 ou ainda no site https://portaldacrianca.gov.ao/.