O Instituto Nacional da Criança (INAC) registou 766 queixas de violência contra crianças, na última semana, no País, com realce para um casal que adoptou uma menina e fazia dela a sua empregada doméstica, na província do Cuanza-Sul.

Segundo a denúncia recebida pelo INAC, a menor de 10 anos também foi vítima de agressão física e era impedida de frequentar a escola para cuidar do filho do casal. A ocorrência foi encaminhada para as autoridades policiais.

Das queixas assinaladas, destacam-se ainda quatro de abandono de recém-nascido, 17 de abuso sexual, 155 de agressão física e psicológica, 250 de exploração de trabalho infantil e 290 de não cumprimento das obrigações com a pensão de alimento.

Segundo o relatório semanal da instituição, as províncias onde se registaram maior número de ocorrências foram Luanda, Benguela, Malanje, Zaire e Cuanza-Sul.

No município de Viana, em Luanda, um homem, sem motivos aparentes, espancava brutalmente o filho, de 12 anos. A criança encontra-se em estado grave numa unidade de saúde. O caso é do domínio da polícia.

Em Benguela, uma criança, de 10 anos, foi abusada sexualmente pelo próprio pai, que se aproveitou da ausência de outros membros da família na casa, para consumar o acto. O homem está detido.

Em caso de violência contra crianças, o INAC apela às populações denunciarem para o 15015 ou ainda no site https://portaldacrianca.gov.ao/.