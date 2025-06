Na última semana, 44 crianças foram agredidas fisicamente, em circunstâncias diferentes, no País, por encarregados de educação e conhecidos, avança o Instituto Nacional da Criança.

Segundo a direcção do Instituto Nacional da Criança (INAC), o serviço SOS recebeu 365 denúncias de violência contra crianças.

No mesmo período, foram assinalados 120 casos de fuga à paternidade, 39 de exploração de trabalho infantil e sete de abuso sexual.

As ocorrências, de acordo com o relatório semanal do INAC, foram reportadas nas províncias de Luanda, Benguela, Bié e Malanje.

Na província de Malanje, uma adolescente de 14 anos foi vítima de queimaduras graves. De acordo com a denúncia, a sua mãe passou o ferro de engomar em todas as partes do seu corpo, alegando que esta subtraiu 150 kwanzas dos seus pertences. A mulher foi detida.

Em Luanda, no município de Viana, uma menor de cinco anos foi abusada sexualmente por um vizinho de 65 anos, que se aproveitou da sua vulnerabilidade. O homem está a contas com a justiça.

Em caso de violência contra crianças, a direcção do INAC apela às populações a denunciarem para o 15015 ou ainda no site https://portaldacrianca.gov.ao/.