No país, 84 crianças foram agredidas fisicamente, em momentos distintos, na semana passada, por familiares e pessoas próximas da família, soube o Novo Jornal.

De acordo com a direcção do Instituto Nacional da Criança (INAC), neste período, a linha de denúncias SOS recebeu um total de 570 queixas de violência contra crianças.

As províncias com mais ocorrências, explica o relatório semanal do INAC, foram Luanda, Benguela, Huambo e Namibe.

Os casos registados com frequência foram de abuso sexual, com 19 queixas, 30 de não prestação de alimentos, 69 de exploração de trabalho infantil e 109 de fuga à paternidade.

No Talatona, em Luanda, uma adolescente de 17 anos foi agredida brutalmente por um homem de 27 anos, que a manteve em cativeiro durante um dia.

Na província do Huambo, concretamente no município sede, uma menina, de oito anos, foi violada pelo próprio pai de 39 anos, que se aproveitava da ausência da esposa para consumir o abuso sexual no interior da casa.

Em caso de violência contra crianças, a direcção do INAC apela às populações para denunciarem para o 15015 ou ainda no site https://portaldacrianca.gov.ao/.