Segundo a denúncia, a mãe amarrou os membros dos filhos de 11 e 13 anos, depois queimou-lhes as orelhas, alegando que eles são feiticeiros.
Entre as queixas sinalizadas, destacam-se ainda cinco de abandono de recém-nascido, 19 de abuso sexual, 188 de agressão física e psicológica, 299 de exploração de trabalho infantil e 302 de não cumprimento das obrigações com a pensão de alimento.
De acordo com o relatório semanal da instituição, as províncias com mais ocorrências foram Luanda, Bié, Zaire, Huambo, Lunda-Sul, Lunda-Norte, Malanje, Benguela e Huambo.
Na província do Bié, uma adolescente de 16 anos, foi abusada sexualmente por um pastor de 33, que se aproveitou da ingenuidade da crente, levou-a para a sua residência onde praticou o crime.
No município da Camama, em Luanda, um homem de 63 anos violava regularmente a filha14 anos. O crime começou a ser praticado no ano passado, até ter sido descoberto na última semana.
Todos as ocorrências foram encaminhadas para as autoridades policiais e direcções provinciais de INAC.
Em caso de violência contra crianças, o INAC apela às populações denunciarem para o 15015 ou ainda no site https://portaldacrianca.gov.ao/