Na última semana, o Instituto Nacional da Criança (INAC) recebeu 586 queixas de violência contra crianças. As denúncias foram registadas nas províncias de Luanda, Bié, Benguela, Huíla e Zaire.

De acordo com o relatório semanal do INAC, as ocorrências mais relevantes foram de fuga à paternidade, com 199 casos, 85 de exploração de trabalho infantil, 20 de abuso sexual e 58 de agressão física e psicológica.

A direcção do INAC ressalta que o serviço S.O.S assinalou ainda diversas queixas de não prestação de alimento às crianças e de menores que foram abandonados pelos seus encarregados de educação em lugares públicos e residências.

No município do Cazenga, em Luanda, um recém-nascido foi abandonado pela mãe na via pública, que ainda não foi identificada. O bebé encontra-se sob os cuidados das autoridades.

Na província do Bié, uma menor de 11 anos foi abusada sexualmente por um vizinho de 32 anos, que se aproveitou da sua vulnerabilidade. O acusado foi encaminhado para a Polícia Nacional.

Em caso de violência contra crianças, a direcção do INAC apela às populações denunciarem para o 15015 ou ainda no site https://portaldacrianca.gov.ao/.