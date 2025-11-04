Na semana passada, o Instituto Nacional da Criança (INAC) recebeu 17 denúncias de abuso sexual de crianças, crimes praticados por familiares e conhecidos.

Neste período, o serviço de denúncia SOS recebeu um total de 691denúncias de violência contra crianças, com realce para 55 de agressão física e psicológica, 120 de fuga à paternidade e 226 de exploração de trabalho infantil.

As províncias com mais denúncias foram Luanda, Bié, Benguela, Bié, e Cunene, de acordo com o balanço semanal da direcção do INAC.

Na província de Benguela, duas meninas, de seis e 16 anos, foram abusadas sexualmente por dois homens de 19 e 56 anos, que se aproveitaram da vulnerabilidade delas para consumarem o crime.

Na Samba, em Luanda, uma criança de três anos foi durante meses mantida em cativeiro, nos dias de semana, pelo pai, que saía para trabalhar às 07:00 da manhã e só regressava a casa às 18:00.

No Kilamba Kiaxi, uma mulher, cujos motivos recusou expor, queimou os membros superiores de sua filha de 16 anos. O caso está a ser acompanhado pelas autoridades policiais.

Para prevenir a violência contra crianças, a direcção do INAC apela às populações a denunciarem qualquer atitude agressiva para o 15015 ou ainda no site https://portaldacrianca.gov.ao/.