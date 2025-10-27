O Instituto Nacional da Criança (INAC) recebeu um total de 624 denúncias de violência contra crianças, de acordo com o balanço semanal da direcção do INAC, que assinala que estas queixas foram registadas nas províncias de Luanda, Bengo, Bié, Benguela, Cuanza-Norte e Lunda-Norte.

Entre os casos assinalados, há 16 de abuso sexual, 57 de agressão física e psicológica, 122 de fuga à paternidade e 81de exploração de trabalho infantil.

O serviço S.O.S registou ainda várias denúncias de crianças abandonadas pelos seus encarregados de educação e de falta de prestação de alimentos.

Na provincia do Bengo, um menor de cinco anos foi mantido em cativeiro durante dias, pelo próprio pai, que se recusa a dizer o motivo que o levou a tomar esta atitude. O caso está a ser acompanhado pelas autoridades policiais.

No Kilamba Kiaxi, em Luanda, uma criança de cinco anos foi abusada sexualmente por um conhecido da família, de 62 anos.

Em caso de violência contra crianças, a direcção do INAC apela às populações denunciarem para o 15015 ou ainda no site https://portaldacrianca.gov.ao/.