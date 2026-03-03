O Instituto Nacional da Criança (INAC) registou, na semana passada, 16 queixas de abuso sexual no país, com destaque para a violação de uma adolescente de 15 anos, por vários homens, após ter sido sequestrada, soube o Novo Jornal.

Na última semana, de acordo com a direcção do INAC, a linha de denúncias SOS recebeu um total de 697 queixas de violência contra crianças, nas províncias de Luanda, Benguela, Bié, Moxico e Namibe.

Para além do abuso sexual, foram igualmente assinaladas 59 queixas de agressão física e psicológica, 121 de exploração de trabalho infantil e 149 de fuga à paternidade.

Em Luanda, uma adolescente, de 15 anos, foi sequestrada por uma mulher (amiga da mãe), que a levou para sua casa, onde foi mantida em cárcere privado e violada por vários homens, que pagavam directamente à mulher que a raptou.

Após a polícia se aperceber da situação, deteve de imediato a acusada. Quanto à lesada, está a receber acompanhamento médico.

No município da Samba, uma mulher atirou água quente sobre o seu enteado, de três anos, que ficou com ferimentos em todo o corpo, sobretudo nas regiões da boca e do pescoço.

Na província do Bié, uma bebé de nove meses foi deixada abandonada no interior de uma residência, pela própria mãe. O caso foi encaminhado para as autoridades policiais.

Em caso de violência contra crianças, a direcção do INAC apela às populações que denunciem para o 15015 ou ainda no site https://portaldacrianca.gov.ao/.