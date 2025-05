Na última semana, o Instituto Nacional da Criança (INAC) assinalou, no País, 428 denúncias de violência contra crianças, com destaque para abuso sexual, agressão física e fuga à paternidade.

As denúncias foram registadas sobretudo nas províncias do Bengo, Bié, Icolo e Bengo, Luanda, Benguela, Cunene, Huambo, Malanje e Moxico, de acordo com o relatório semanal do INAC.

Os casos com mais relevância foram a fuga à paternidade, com 113 queixas, exploração de trabalho infantil, com 51, agressão física, com 64, e 21 denúncias de abuso sexual.

No Kilamba Kiaxi, em Luanda, uma criança de nove anos foi brutalmente espancada pelo pai por ter retirado um pacote de leite da bancada da madrasta. O homem foi detido pelas autoridades policiais.

Na província do Icolo e Bengo, concretamente no município do Sequele, duas adolescentes de 12 e 15 anos foram abusadas sexualmente pelo pai, e, de acordo com a denúncia, a mãe das meninas tinha conhecimento do ocorrido, mas manteve-se calada com medo de perder a vida.

Em caso de violência contra crianças, a direcção do INAC apela às populações para denunciarem para o 15015 ou ainda no site https://portaldacrianca.gov.ao/.