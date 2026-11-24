Na última semana, o Instituto Nacional da Criança (INAC) registou, no País, 626 denúncias de violência contra crianças, praticadas maioritariamente por familiares e conhecidos das vítimas. Em Luanda, uma adolescente, de 14 anos, foi abusada sexualmente por um homem de 25, que após o acto fez cortes nos órgãos genitais da menina, com uma tesoura.

Das 626 queixas, destacam-se 21 de abuso sexual, 92 de agressão física e psicológica, 204 de exploração de trabalho infantil e 293 de não cumprimento das obrigações com a pensão de alimento.

De acordo com o relatório semanal da instituição, as províncias de Luanda, Malanje, Zaire, Bié, Lunda-Norte e Benguela, foram os lugares onde houve maior número de ocorrências.

Em Luanda, uma adolescente, de 14 anos, foi abusada sexualmente por um homem de 25, que após o acto fez cortes nos órgãos genitais da menina, com uma tesoura.

O Novo jornal soube que o indivíduo já está detido, enquanto a menor se encontra a receber assistência médica numa unidade hospitalar da capital.

Em Malanje, uma criança, de dois anos, foi violentada por um homem de 50, que se aproveitou da ausência dos progenitores da menina para consumar o acto.

Todos as ocorrências foram encaminhadas para as direcções da polícia e do INAC das referidas províncias.

Em caso de violência contra crianças, o INAC apela às populações denunciarem para o 15015 ou ainda no site https://portaldacrianca.gov.ao/.