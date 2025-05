De acordo com o relatório semanal do INAC, as ocorrências aconteceram em todo país, mas as províncias com maior relevância foram Bengo, Luanda e Icolo e Bengo.

Neste período, foram assinaladas 93 denúncias de fuga à paternidade, 71 de agressão física, 43 de exploração de trabalho infantil, cinco de abuso sexual e duas acusações de feitiçaria.

Foi em Luanda que se registou o maior número das ocorrências, com um total de 97 casos, que aconteceram nos municípios do Kilamba Kiaxi, Mulenvos, Maianga, Cazenga, Cacuaco e Viana.

No município de Cacuaco, um homem queimou os membros superiores do filho de nove anos, alegando que este terá comido a refeição do irmão. O caso foi encaminhado para a polícia.

O INAC recebeu 19 queixas provenientes das províncias do Bengo, onde uma adolescente de 16 anos foi abusada sexualmente por um homem adulto, que foi igualmente encaminhado para a polícia.