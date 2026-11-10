O Instituto Nacional da Criança (INAC) recebeu 686 queixas de violência contra crianças, na última semana, no País. A ocorrência mais chocante aconteceu nos Mulenvos, em Luanda, onde sete adolescentes abusaram sexualmente de uma menor de nove anos.

Segundo o INAC, os rapazes com idades entre os 14 e os 17 anos, interpelaram a criança na via pública, levaram-na para uma quinta abandonada onde a violaram selvaticamente.

O caso já é do domínio da polícia e a vítima está a ser assistida no hospital da localidade.

Entre as denúncias registadas, ressaltam igualmente outras 22 de abuso sexual, 54 de agressão física e psicológica, 90 de exploração de trabalho infantil e 146 de não cumprimento das obrigações com a pensão de alimento.

De acordo com o relatório semanal do INAC, as províncias onde se registaram as queixas frequentemente foram Luanda, Bié, Benguela, Cuanza-Sul, Icolo e Bengo, Cunene e Malanje.

Na Maianga, em Luanda, uma mulher sem motivos aparentes, agrediu brutalmente a filha, de 11 anos, deixando-a com ferimentos graves no corpo.

Já na província de Benguela, uma menor, de 10 anos, fui abusada sexualmente pelo pai de 45, que se aproveitou da ausência da esposa na residência para violentar a filha.

Estes casos foram encaminhados para as direcções da polícia e do INAC das províncias em causa.

Em caso de violência contra crianças, o INAC apela às populações denunciarem para o 15015 ou ainda no site https://portaldacrianca.gov.ao/.