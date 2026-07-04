Bolseiros internos do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo (INAGBE) acusam instituição de não honrar com pagamento dos subsídios das bolsas de estudo no ano lectivo 2025/6. Confrontada como assunto, entidade nega acusações.

Semanário Novo Jornal//Instituição diz que tem quase todos os pagamentos em dia

Fontes do NJ dizem que o "INAGBE não tem efectuado o pagamento regular dos subsídios aos novos bolseiros no período referente ao ano académico em curso".

Segundo elas, o incumprimento no pagamento de subsídios aos bolseiros internos no ano lectivo 2025/2026, "tem causado prejuízos aos estudantes", com todas as consequências negativas daí decorrentes.

"Esta situação de incumprimento prolongado tem gerado um quadro de insegurança financeira e instabilidade emocional entre os bolseiros. A ausência de previsibilidade orçamental tem causado desgaste psicológico significativo, condicionando a nossa capacidade de concentração e preparação académica", sublinham as fontes.

As fontes lembram que o subsídio de bolsa constitui uma condição material essencial para a permanência e o bom desempenho académico, porquanto se destina a custear as despesas de alimentação, transporte, material didáctico e alojamento, e a sua não disponibilização "viola o princípio da boa-fé contratual e administrativa que deve nortear a relação entre o Estado, através do INAGBE, e os bolseiros".

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