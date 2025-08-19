Indivíduo fez-se passar por funcionário do Ministério da Saúde (MINSA) substituindo o irmão falecido durante mais de um ano sem ser notado, infiltrando-se no Hospital Geral do Kwanza-Sul Raúz Diaz Arguelles como técnico médio de diagnóstico e terapeuta.

O homem de 24 anos foi detido e está a ser acusado dos crimes de exercício ilegal de profissão com recurso a documentação alheia e falsa atribuição de identidade, de acordo o chefe do departamento de comunicação institucional e imprensa da Polícia Nacional no Kwanza-Sul, Tomás Filipe António.

Tudo começou em Março do ano passado quando o irmão do acusado perdeu a vida, por motivos de saúde num momento em que tinha sido apurado no concurso público do MINSA de 2022.

Dois meses depois da sua morte (Maio de 2024), o MINSA selecionou o falecido para reforçar a equipa de trabalhadores do Hospital Geral do Kwanza-Sul, quando o irmão mais novo se apercebeu da notícia, fez-se passar por ele.

Clandestinamente, explica o subinspector Tomás Filipe António, formalizou toda documentação do falecido, como técnico médio de diagnóstico e terapeuta de 2ª classe, e sem qualquer experiência na área, começou a trabalhar naquela unidade hospitalar.

Na semana passada deste mês, após ter sido verificada algumas irregularidades no seu processo, o homem começou a ser investigado e no fim-de-semana foi detido, no bairro Chingo, município do Sumbe.

Esta operação foi realizada pelos oficiais do Comando Provincial do Kwanza-Sul da Polícia Nacional e coordenação com o Serviço de Investigação Criminal.