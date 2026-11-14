Nova Estratégia Nacional de Desenvolvimento Estatístico (ENDE) prevê, para o seu período de vigência, uma necessidade financeira de cerca de 297 mil milhões de kwanzas. Instituto Nacional de Estatística admite que, sem o financiamento dos parceiros, o sistema poderá enfrentar um défice de 89,5 mil milhões de kwanzas entre 2029 e 2032.

A produção de estatísticas oficiais em Angola poderá enfrentar um défice de financiamento estimado em 89,5 mil milhões de kwanzas entre 2029 e 2032, caso não se concretize o apoio dos parceiros, segundo as estimativas apresentadas no âmbito da proposta da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Estatístico (ENDE) 2026-2032, cuja elaboração está a ser discutida em consulta pública.

A nova Estratégia Nacional de Desenvolvimento Estatístico, que deverá orientar a produção e utilização das estatísticas oficiais no período 2026-2032, identifica a sustentabilidade financeira como um dos principais desafios do Sistema Estatístico Nacional. De acordo com a apresentação do Instituto Nacional de Estatística (INE), a implementação da estratégia deverá exigir perto de 297 mil milhões de kwanzas, numa base média da inflação que ronda nos 7,48%.

Para o primeiro período de execução do plano, entre 2026 e 2029, está estimada uma necessidade financeira de aproximadamente 158,7 mil milhões de kwanzas. A questão das finanças surge num momento em que o INE pretende, também, modernizar o funcionamento do Sistema Estatístico Nacional (SEN), através da revisão do seu quadro jurídico e da introdução de novas ferramentas para a produção, tratamento e utilização de dados.

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