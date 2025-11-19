O Instituto Nacional de Estatística (INE) promete tornar públicos os resultados definitivos do Recenseamento Geral da População e Habitação (Censo 2024) esta quinta-feira, 20, em Luanda.

Segundo o INE, toda a população foi recenseada, devido ao alargamento do tempo de colheita que se verificou.

"Temos tudo a postos para a divulgação esta quinta-feira dos resultados definitivos do Censo 2024, a decorrer no Centro de Convenções do Talatona (CCT). Inicialmente para 2025 estava prevista a apresentação dos resultados preliminares, mas felizmente tivemos resultados positivos no processamento dos dados, e vamos assim apresentar os dados definitivos", disse aos jornalistas esta semana a directora-geral do INE, Teresa Spínola.

Conforme o INE, há condições para a divulgação dos resultados, esta quinta-feira, depois de vários adiamentos por razões de vária ordem no decorrer do processo.

A responsável assegura que toda a população em Angola foi recenseada, devidamente.

Os resultados preliminares do Recenseamento Geral da População e Habitação de 2024 deveriam ter sido divulgados na primeira quinzena de Maio, depois de realizado um inquérito pós-censitário, visando calibrar a consistência da informação recolhida, mas tal divulgação não ocorreu.

A recolha massiva de dados do Censo 2024 decorreu de 19 de Setembro a 19 de Novembro do ano passado, após dias de prorrogação, tendo o processo envolvido mais de 700 viaturas, para além de um número considerável de meios técnicos e informáticos.

O primeiro censo realizado em Angola, depois da Independência Nacional, ocorreu em 2014.