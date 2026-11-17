Cerca de 44,8% da população angolana (15,6 milhões de pessoas) vive em situação de pobreza multidimensional, segundo os dados do Relatório da Pobreza Multidimensional de Angola 2023/2024, divulgado esta terça-feira,17, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O documento revela ainda que 69% das crianças e 59,1% das mulheres enfrentam privações específicas graves.

O estudo, elaborado pelo INE em parceria com a Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), baseia-se nos dados do Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde (IIMS 2023-2024)

Pela primeira vez, o relatório adopta dois novos instrumentos de medição vinculados: o Índice de Pobreza Multidimensional Criança (IPM-C) e o IPM Mulher, ferramentas que facilitam a identificação de carências individuais ao longo do ciclo de vida que não eram perceptíveis apenas pelo índice nacional (IPM-A).

O Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) é um indicador internacional que mede a pobreza aguda através de múltiplas privações simultâneas, para além da falta de rendimento. Desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pela Iniciativa de Pobreza e Desenvolvimento Humano da Universidade de Oxford (OPHI), avalia as carências reais que afectam a vida quotidiana das famílias em três dimensões: saúde, educação e condições de vida, como o acesso a água potável, saneamento básico, electricidade, combustível limpo para cozinhar, habitação adequada, e posse de bens básicos.

Os novos indicadores põem a nu uma realidade particularmente difícil para os mais jovens. De acordo com o IPM-C, 12,8 milhões (69%) de crianças e adolescentes (dos 0 aos 17 anos) são pobres, sendo a primeira infância o grupo etário mais vulnerável. Vacinação e prevenção de doenças, o desenvolvimento cognitivo e as condições de habitação são as principais carências nesta franja da população.

No caso das mulheres entre os 15 e os 49 anos, o IPM Mulher indica que 4,4 milhões vivem em pobreza multidimensional, marcada sobretudo pela falta de autonomia financeira, habitação precária e ausência de saneamento básico.

A nível nacional, o IPM-A situou-se em 0,214, reflectindo uma intensidade média de privação de 47,8%. As principais carências da população pobre concentram-se no acesso à habitação, electricidade, saneamento e combustível para cozinhar.

O estudo demonstra uma forte assimetria geográfica, pois a incidência da pobreza é quatro vezes superior nas zonas rurais face às áreas urbanas. Enquanto províncias como o Bié, Lunda Norte, Cunene e Moxico apresentam os índices mais elevados, Luanda e Cabinda registam as taxas mais baixas. Porém, devido à elevada densidade populacional, a capital angolana concentra o maior número absoluto de crianças pobres do país, totalizando dois milhões.

De acordo com o documento, em comparação com o período de 2015/2016, Angola registou uma redução de 15,9% no índice nacional, com a incidência a recuar de 52,0% para os actuais 44,8%. Apesar dos avanços assinalados, o crescimento demográfico ampliou o número absoluto de pessoas pobres em 1,5 milhões, sobretudo crianças e adolescentes, divulga o relatório.