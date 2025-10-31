Desde os primórdios, a Igreja Católica tem sido a "bússola" das Nações, como entidade moral de um país e nunca esteve dissociada dessa realidade.
Em Angola, está presente junto das suas "ovelhas" (comunidades cristãs), em particular, e da Nação, de um modo geral.
O Congresso Nacional da Reconciliação, por ocasião dos 50 anos da Independência Nacional e do Jubileu da Esperança, sob o lema "Eis que faço novas todas as coisas" (Apocalipse 21,5), promovido pela Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), pode ser o reeditar do I Congresso "Pro Pace" (Paz em Angola), organizado pela Igreja Católica em 2000, com o objectivo de promover a paz e a reconciliação nacional, um marco na busca por uma solução pacífica para o conflito no País, impulsionando manifestações públicas e atraindo a atenção internacional para a situação em Angola.
