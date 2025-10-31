"Curar feridas" e recolocar o País nos "carris" mediante compromisso nacional para os próximos 50 anos é um dos desafios da Nação sob chancela da CEAST. Homens e mulheres de boa vontade, prelados católicos, clérigos, cristãos de distintas denominações religiosas, partidos políticos, sociedade civil, entre outros, debatem caminhos susceptíveis de tornar Angola num país bom para se viver.

Desde os primórdios, a Igreja Católica tem sido a "bússola" das Nações, como entidade moral de um país e nunca esteve dissociada dessa realidade.

Em Angola, está presente junto das suas "ovelhas" (comunidades cristãs), em particular, e da Nação, de um modo geral.

O Congresso Nacional da Reconciliação, por ocasião dos 50 anos da Independência Nacional e do Jubileu da Esperança, sob o lema "Eis que faço novas todas as coisas" (Apocalipse 21,5), promovido pela Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), pode ser o reeditar do I Congresso "Pro Pace" (Paz em Angola), organizado pela Igreja Católica em 2000, com o objectivo de promover a paz e a reconciliação nacional, um marco na busca por uma solução pacífica para o conflito no País, impulsionando manifestações públicas e atraindo a atenção internacional para a situação em Angola.

