O inquérito SMART, para além de contribuir para a formação de inquiridores, segundo o UNICEF, poderá melhorar a capacidade de resposta do Governo a matérias de desnutrição e salvar a vida de muitas crianças afectadas por esta doença.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o Ministério da Saúde (MINSA) estão a levar a cabo um projecto denominado "Inquérito SMART", que visa avaliar o impacto dos níveis de desnutrição, de modo a salvar vidas de crianças no País.

O inquérito SMART - metodologia padronizada para avaliar o estado nutricional e a mortalidade infantil, focado na desnutrição aguda em crianças (6-59 meses) - segundo o UNICEF, foi concebido também para proporcionar aos responsáveis políticos a capacidade de recolher dados fiáveis e precisos sobre a nutrição e a mortalidade, tanto em contextos de emergência, como em programas de desenvolvimento.

"Este tipo de inquérito é muito importante, pois ajuda o Governo a avaliar a profundidade dos níveis de desnutrição numa determinada região e a orientar a criação de políticas para a sua redução ou eliminação", assegura a organização.

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