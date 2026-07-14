O Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) emitiu um alerta sobre mensagens fraudulentas enviadas em nome da instituição, difundidas por correio electrónico, SMS, WhatsApp e através de chamadas telefónicas.

Estas mensagens fazem parte de esquemas de phishing, para tentar obter dados pessoais, credenciais de acesso e informações bancárias.

Em comunicado, o INSS garante que não está a fazer a actualização de dados pessoais através de e-mails, mensagens de telemóvel, aplicações de mensagens instantâneas ou contactos telefónicos.

Segundo o INSS, qualquer actualização de dados deve ser executada exclusivamente pelos canais oficiais, designadamente através da plataforma INSS Virtual, da aplicação MAIS INSS, dos mediadores autorizados ou das Agências de Atendimento.

Perante o aumento destas tentativas de fraude, o instituto recomenda aos cidadãos que não partilhem senhas, códigos de verificação, dados bancários ou outras informações sensíveis com terceiros.

O INSS aconselha ainda os segurados, contribuintes e pensionistas a não clicar em ligações suspeitas nem descarregar anexos enviados por remetentes desconhecidos, reforçando a necessidade de confirmar sempre a autenticidade de qualquer comunicação que alegadamente tenha origem na instituição.

Em caso de dúvidas, utentes devem contactar directamente o INSS através dos seus canais oficiais ou dirigir-se à agência de atendimento mais próxima, de modo a evitar esquemas de burla electrónica.