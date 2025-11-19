Na província do Uíge, um homem está a ser acusado de matar um adepto à facada durante uma partida de futebol, onde se encontravam a apoiar equipas diferentes e se desentenderam.

O homicídio ocorreu na aldeia Mbanza Luanda 1°, município do Songo, numa altura em que decorria uma partida de futebol entre duas equipas de comunidades vizinhas.

Os homens, que assistiam ao jogo de futebol, desentenderam-se e envolveram-se numa luta corpo a corpo, tendo o acusado, segundo as autoridades, puxado de uma faca e desferido vários golpes no corpo da vítima de 33 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Depois do sucedido, o homem, de 21 anos, tentou esconder-se no bairro Papelão, mas foi capturado, esta terça-feira,18, pelos agentes do Serviço de Investigação Criminal (SIC), durante uma operação efectuada naquela circunscrição.

De acordo com o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Uíge, Zacarias Fernando, o alegado homicida vai ser presente ao juiz de garantias, implicado no crime de homicídio qualificado.