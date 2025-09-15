Morreu o jornalista Guilherme Galiano, aos 64 anos, vítima de doença, em Lisboa, Portugal, na madrugada de domingo, numa unidade hospitalar.

Guilherme Galiano apresentou vários programas na TV Zimbo, onde também exerceu o cargo de presidente do conselho de administração, e inspirou, no universo da comunicação social, várias gerações.

Tio Gali", "Kabango" ou "Gegé", foi grande promotor, em Portugal, da música africana, e a primeira voz da RDP África.

Em Portugal fez ainda parte do programa "Kandandu", uma co-produção televisiva da RTP e da TPA, e abraçou projectos de afirmação da identidade cultural angolana.

Guilherme Narciso Velasco Galiano nasceu na cidade de Benguela, a 28 de Setembro de 1960, tendo crescido no Lobito e em Luanda.

Em Dezembro de 1981, partiu para Portugal, onde viveu durante 28 anos, tendo desenvolvido a sua carreira profissional nas rádios Universitária do Tejo (RUT) onde apresentou o programa "A Voz do Kilimanjaro", Comercial (1986-1992), Clube Português (1992-1994).

Para muitos jornalistas, Guilherme Galiano foi um mestre que abriu caminho para muitos quadros da comunicação social angolana.

O Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social (MINTTICS), o Governo Província de Luanda (GPL), o Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA), a União dos Jornalistas Angolanos (UJA) e várias organizações, lamentam a morte de Guilherme Galiano, considerando-o como figura incontornável da comunicação social angolana.