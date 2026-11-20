Uma jovem foi encontrada morta no interior de um tanque de água, na província do Zaire. As autoridades dizem não saber o que aconteceu, mas garantem que diligências já decorrem para se apurar as causas da morte.

A jovem de 20 anos residia com os familiares no bairro Kitana e foi encontrada esta quarta-feira,18, no município do Nzeto, pelos populares que fizeram uma participação às autoridades.

Após a denúncia, o Serviço de Protecção Civil e Bombeiros deslocou-se ao local e removeu o cadáver do tanque que se encontra no quintal de uma residência.

Em menos de um mês, este é o segundo caso que as autoridades policiais relatam sobre mulheres encontradas mortas no interior de taques de água, tendo o primeiro caso acontecido em Outubro, na província do Bengo, onde a vítima tinha 26 anos.

Esta foi assassinada por um homem, que, para dissimular o crime, atirou o corpo para o tanque de água que está numa obra no sector 5, no bairro Panguila, metendo-se em fuga, mas dias depois foi capturado pelo Serviço de Investigação Criminal.