Um jovem de 19 anos está a ser acusado de assassinar à facada um amigo adolescente de 14 anos durante um desentendimento entre ambos na provincia do Cuanza-Norte.

Um desentendimento por causa de uma bebida terminou em morte esta semana no município de Cazengo. Segundo o porta-voz do SIC local, Quituxi André, dois amigos conviviam num snack-bar quando a vítima, de 14 anos, pediu ao acusado que lhe pagasse uma bebida. O acusado recusou e começou uma discussão.

Durante o desentendimento, o acusado pegou numa faca e desferiu um golpe na clavícula do adolescente. O menor morreu minutos depois no local.

Posteriormente, o jovem foi detido logo a seguir e presente ao juiz de garantias, que lhe aplicou a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.