Uma viatura em serviço de táxi capotou na manhã desta segunda-feira, 04, na Centralidade do Kilamba, em Luanda, e, apesar de não haver registo de mortes, foram sinalizados 18 feridos, dois dos quais com gravidade.

O acidente aconteceu no cruzamento entre a Avenida Imperial Santana e a Rua Paiva Domingos Da Silva e envolveu um Hiace e um Suzuki.

De acordo com as autoridades, o motorista do Hiace que saía em alta velocidade da Pumangol para o viaduto do Kilamba, ao chegar no cruzamento não conseguiu controlar o seu veículo e foi abalroado pelo Suzuki, capotando de seguida.

Algumas vítimas foram socorridas pelo Instituto Nacional de Emergência Médica de Angola e pelo Serviços de Proteção Civil e Bombeiros para o banco de urgências do Centro Médico do Kilamba e outras para o Hospital Geral de Luanda.