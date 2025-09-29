Um agente da Polícia Nacional (PN), em serviço e embriagado, disparou mortalmente contra dois homens durante uma confusão, num estabelecimento comercial, no bairro dos Rastas, município do Kilamba Kiaxi, em Luanda.

O crime aconteceu, neste fim-de-semana, na rua onde está a esquadra, quando as vítimas se encontravam a conviver num snack-Bar, e, durante o convívio, houve uma confusão e uma equipa de polícias dirigiu-se para lá.

No local, recolheram os homens que estavam a fazer confusão e tenteram levá-los para a esquadra, no percurso um deles mostrou resistência, o agente que estava embriagado sacou a sua arma e fez alguns disparos, atingindo a vítima na região do abdômen.

De seguida, o polícia fez alguns tiros à queima-roupa contra um outro individuo, que morreu de imediato, no local, soube o Novo Jornal.

O caso foi confirmado pela direcção-geral da Polícia Nacional, assegurando que dará explicações nas próximas horas, com relação à situação do seu efetivo, agente de 3.ª classe pertencente ao comando municipal do Kilamba Kiaxi, colocado na esquadra dos Rastas.