O crime aconteceu quando a vítima, que regressava do trabalho, foi interpelada junto à sua residência por dois homens armados a bordo de uma motorizada.
A quadrilha, de acordo com as autoridades, "tentou roubar a motorizada da vítima, que resistiu ao assalto. Um dos delinquentes disparou alguns tiros fatais contra o subinspector" com uma AKM.
Os homens, de 20 e 23 anos, serão encaminhados para o juiz de garantias por homicídio qualificado.
o subinspector Nelson Bruno Cavenga tinha de 56 anos e estava colocado no comando municipal da Maianga da Polícia Nacional.