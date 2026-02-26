Dois oficiais subalternos do Serviço de Investigação Criminal (SIC) foram detidos em flagrante esta quarta-feira, 25, no município do Kilamba Kiaxi, em Luanda, após denúncia, por operacional da instituição, no posto de registo de identificação civil daquele município, e quando tentavam persuadir técnicos deste posto a facilitar a obtenção de Bilhete de Identidade (B.I.) angolano por um cidadão estrangeiro.

Segundo o SIC, os de dois oficiais subalternos, de 37 e 57 anos, serão presentes ao Ministério Público (MP) para procedimentos legais subsequentes.

Manuel Halaiwa, porta-voz do SIC geral, assegura que a direcção do SIC procedeu também abertura dos competentes processos disciplinares para a tomada de medidas.

Segundo o SIC, a conduta dos seus efectivos deve ser sempre exemplar, quer estejam em serviço ou na sua vida pessoal, respeitando sempre os direitos e liberdades dos cidadãos, pois a violação destas regras é passível de sanções severas, que vão até à expulsão.