A Polícia Nacional desmantelou no município do Kilamba Kiaxi, em Luanda, uma rede de assaltantes que se dedicava ao roubo de motorizadas, à mão armada, para depois vender entre os 300 e os 400 mil kwanzas.

Os assaltantes atacavam moto-taxistas do bairro Golf, fazendo-se passar por passageiros, e depois, sob fortes ameaças de morte, roubava-lhes as motorizadas e fugiam do local, de acordo com a polícia.

Numa operação efectuada pelos agentes da Direcção de Investigação e Ilícitos Penais (DIIP), após uma denúncia, foi possível deter quatro envolvidos, no município de Viana, durante uma perseguição, quando estes tentavam fugir do local de um roubo realizado no Kilamba Kiaxi.

Para além dos assaltantes detidos, o Novo Jornal soube ainda junto da polícia que foram detidos três receptores que compravam as motorizadas roubadas, para depois revender.

Durante a operação, as autoridades apreenderam quatro motorizadas. Quanto aos elementos da rede criminosa, serão presentes ao juiz de garantias.