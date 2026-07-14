Dois marginais foram mortos por agentes da Polícia Nacional na madrugada desta terça-feira, 14, durante um assalto à mão-armada no município do Kilamba Kiaxi, em Luanda.

O caso ocorreu por volta das 02h00 na Avenida Pedro de Castro Van Duném-Loy, junto ao Hospital Divina Providência, quando os suspeitos, a bordo de duas motorizadas, foram interpelados por efectivos da Unidade de Reacção e Patrulhamento.

Segundo o comando provincial de Luanda da PN, os indivíduos reagiram com disparos e foram mortos.

"Quando os homens notaram a presença da polícia no local, tentaram colocar-se em fuga, disparando contra os agentes, que reagiram e eliminaram os delinquentes naquele instante", contou.